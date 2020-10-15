Студийная фотография • Урок №6. Как снимать снег в студии Студийная фотография 5533 Начало нового года, зима! Погода на улице не очень способствует съемке, и фототехника тоже "не в восторге" от условий, в которых ей приходится работать. А можно ли снимать зиму в студии? Джонатан Вансен, фотограф из Брюс...