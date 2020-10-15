Студийная фотография

Если вас уже не пугают такие слова, как ГРИП, эксповилка или диафрагма, переключение на ручной режим не вызывает паники, а фотографировать своих родственников или друзей на прогулке не вызывает интерес...
Интересная это все-таки тема – съемка в фотостудии: студийный свет, схемы освещения, примеры использования... Если поискать в интернете, вы найдете множество световых схем. Вот и мы решили в своей фотошколе dphotoworld...
В нашем прошлом уроке №2 мы разобрали основные вопросы, связанные со светом и световыми схемами в условиях студии. В новом уроке мы остановимся на основных моментах, связанных с настройками вашей фоток...
В наших предыдущих уроках мы рассмотрели вопросы выбора студии для съемки, постановки света и настройки фотокамеры для работы. Сегодня же наш урок посвящен советам начинающему фотографу, как избежать типичных ошибок при фотосъемке...
В нашем уроке №1 курса студийной фотографии уже рассказали вам, наши уважаемые читатели, что же такое фотостудия. Это не только мастерская для рисования светом, рабочее место фотографа, но и специальное оборудование, поз...
Начало нового года, зима! Погода на улице не очень способствует съемке, и фототехника тоже "не в восторге" от условий, в которых ей приходится работать. А можно ли снимать зиму в студии? Джонатан Вансен, фотограф из Брюс...
Зима, по традиции, является самым жарким временем для фотографов. Студийная новогодняя фотосессия — хороший подарок себе, своим детям, своей семье. Если вам ещё страшно начинать работать с профессиональным светом, но очень х...
Прошли новогодние праздники, и начались монотонные будни, которые не балуют фотографов яркими сюжетами. Что ж, будем создавать их самостоятельно. В этом уроке мы расскажем, как разнообразить студийные портретные снимк...
Сегодня у нас с вами не совсем обычный, тематический урок. Он совсем небольшой, но очень интересный и будет посвящен съемке стеклянной посуды с использованием минимального набора оборудования, но с получением результатов профессиона...
Эта статья продолжает цикл уроков по студийной съёмке, в частности - съёмки стеклянной посуды. Ранее мы изучали рассмотрели съёмку стекла на светлом фоне. Сейчас же рассмотрим специфику и возможные трудности при фотосъёмке стекла на...