Тест: лучшие карты памяти для Nikon D850

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Сайт alikgriffin.com опубликовал сравнение карт памяти XQD и SD (в том числе UHS-II), установленных в новейшую зеркальную фотокамеру Nikon D850, чтобы узнать, какие карты являются самыми быстрыми и лучшими для этого фотоаппарата.

Каждая карта была протестирована с записью несжатого RAW Nikon D850.

Скорость чтения и записи USB 3.0 протестирована с использованием Crystal Disk в Windows 10 со старым MacPro. Аналогичная производительность была достигнута с использованием скоростей USB 3.0 на новом MacBook Pro.

Карты памяти USB 3.0 READ USB 3.0 WRITE NIKON D850 XQD LEXAR 2933X 344 МБ/с 202 МБ/с 115.45 МБ/с​​​​​​​ SONY G 400MB/S 330 МБ/с 188 МБ/с​​​​​​​ 113.84 МБ/с​​​​​​​ SONY M 150MB/S 347 МБ/с​​​​​​​ 111 МБ/с 97.53 МБ/с SONY M 80MB/S 276 МБ/с 30 МБ/с 34.72 МБ/с UHS-II SONY G 269.3 МБ/с 234.5 МБ/с 97.88 МБ/с DELKIN 250 271.4 МБ/с 231.3 МБ/с 96.48 МБ/с SANDISK EXTREME PRO 300 273.9 МБ/с 238.9 МБ/с 96.30 МБ/с TOSHIBA EXCERIA PRO 258.8 МБ/с 226.5 МБ/с 92.69 МБ/с LEXAR 2000X 272.7 МБ/с 244.5 МБ/с 92.30 МБ/с TRANSCEND 290.2 МБ/с 182.1 МБ/с 91.21 МБ/с FUJIFILM ELITE II 294.0 МБ/с 181.6 МБ/с 90.27 МБ/с SANDISK EXTREME PRO 280 260.5 МБ/с 214.8 МБ/с 89.79 МБ/с HOODMAN STEEL 2000X 268.7 МБ/с 183.9 МБ/с 88.05 МБ/с ADATA V90 256.5 МБ/с 231.7 МБ/с 81.50 МБ/с SONY M 253.2 МБ/с 91.62 МБ/с 68.34 МБ/с DELKIN 1900X 273.3 МБ/с 97.3 МБ/с 66.28 МБ/с LEXAR 1000X 153.4 МБ/с 84.30 МБ/с 55.25 МБ/с UHS-I SANDISK EXTREME PRO U3 98.6 МБ/с 90.8 МБ/с 65.29 МБ/с KINGSTON U3 98.1 МБ/с 90.4 МБ/с 64.75 МБ/с DELKIN 633X U3 98.3 МБ/с 88.7 МБ/с 62.39 МБ/с SONY U3 – OLD MODEL 96.5 МБ/с 84.5 МБ/с 58.86 МБ/с SAMSUNG PRO+ U3 97.5 МБ/с 87.3 МБ/с 58.78 МБ/с TRANSCEND U3 96.7 МБ/с 84.9 МБ/с 56.11 МБ/с SAMSUNG PRO U1 96.3 МБ/с 82.2 МБ/с 56.03 МБ/с SAMSUNG PRO U3 97.7 МБ/с 78.6 МБ/с 53.78 МБ/с PNY ELITE PERFORMANCE U3 96.5 МБ/с 66.1 МБ/с 49.94 МБ/с SANDISK EXTREME PLUS U3 99.0 МБ/с 64.4 МБ/с 49.61 МБ/с SONY U3 – NEW MODEL 96.7 МБ/с 56.2 МБ/с 47.89 МБ/с PNY ELITE PERFORMANCE U1 96.5 МБ/с 66.5 МБ/с 47.43 МБ/с LEXAR 633X U3 93.3 МБ/с 67.3 МБ/с 46.86 МБ/с SANDISK EXTREME U3 72.43 МБ/с 54.1 МБ/с 42.69 МБ/с LEXAR 600X U1 95.4 МБ/с 64.8 МБ/с 42.04 МБ/с SANDISK ULTRA U1 99.3 МБ/с 36.1 МБ/с 23.69 МБ/с SAMSUNG U1 EVO 47.7 МБ/с 27.3 МБ/с 20.23 МБ/с

Выводы, сделанные при тестировании:

1. Производительность карты XQD в камере была неутешительно медленной, учитывая, что многие камеры с UHS-II получают более быстрые результаты.

2. Лучшими картами памяти XQD для Nikon D850 названы Sony и Lexar.