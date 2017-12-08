Тест: лучшие карты памяти для Nikon D850
Сайт alikgriffin.com опубликовал сравнение карт памяти XQD и SD (в том числе UHS-II), установленных в новейшую зеркальную фотокамеру Nikon D850, чтобы узнать, какие карты являются самыми быстрыми и лучшими для этого фотоаппарата.
Каждая карта была протестирована с записью несжатого RAW Nikon D850.
Скорость чтения и записи USB 3.0 протестирована с использованием Crystal Disk в Windows 10 со старым MacPro. Аналогичная производительность была достигнута с использованием скоростей USB 3.0 на новом MacBook Pro.
|Карты памяти
|USB 3.0 READ
|USB 3.0 WRITE
|NIKON D850
|XQD
|LEXAR 2933X
|344 МБ/с
|202 МБ/с
|115.45 МБ/с
|SONY G 400MB/S
|330 МБ/с
|188 МБ/с
|113.84 МБ/с
|SONY M 150MB/S
|347 МБ/с
|111 МБ/с
|97.53 МБ/с
|SONY M 80MB/S
|276 МБ/с
|30 МБ/с
|34.72 МБ/с
|UHS-II
|SONY G
|269.3 МБ/с
|234.5 МБ/с
|97.88 МБ/с
|DELKIN 250
|271.4 МБ/с
|231.3 МБ/с
|96.48 МБ/с
|SANDISK EXTREME PRO 300
|273.9 МБ/с
|238.9 МБ/с
|96.30 МБ/с
|TOSHIBA EXCERIA PRO
|258.8 МБ/с
|226.5 МБ/с
|92.69 МБ/с
|LEXAR 2000X
|272.7 МБ/с
|244.5 МБ/с
|92.30 МБ/с
|TRANSCEND
|290.2 МБ/с
|182.1 МБ/с
|91.21 МБ/с
|FUJIFILM ELITE II
|294.0 МБ/с
|181.6 МБ/с
|90.27 МБ/с
|SANDISK EXTREME PRO 280
|260.5 МБ/с
|214.8 МБ/с
|89.79 МБ/с
|HOODMAN STEEL 2000X
|268.7 МБ/с
|183.9 МБ/с
|88.05 МБ/с
|ADATA V90
|256.5 МБ/с
|231.7 МБ/с
|81.50 МБ/с
|SONY M
|253.2 МБ/с
|91.62 МБ/с
|68.34 МБ/с
|DELKIN 1900X
|273.3 МБ/с
|97.3 МБ/с
|66.28 МБ/с
|LEXAR 1000X
|153.4 МБ/с
|84.30 МБ/с
|55.25 МБ/с
|UHS-I
|SANDISK EXTREME PRO U3
|98.6 МБ/с
|90.8 МБ/с
|65.29 МБ/с
|KINGSTON U3
|98.1 МБ/с
|90.4 МБ/с
|64.75 МБ/с
|DELKIN 633X U3
|98.3 МБ/с
|88.7 МБ/с
|62.39 МБ/с
|SONY U3 – OLD MODEL
|96.5 МБ/с
|84.5 МБ/с
|58.86 МБ/с
|SAMSUNG PRO+ U3
|97.5 МБ/с
|87.3 МБ/с
|58.78 МБ/с
|TRANSCEND U3
|96.7 МБ/с
|84.9 МБ/с
|56.11 МБ/с
|SAMSUNG PRO U1
|96.3 МБ/с
|82.2 МБ/с
|56.03 МБ/с
|SAMSUNG PRO U3
|97.7 МБ/с
|78.6 МБ/с
|53.78 МБ/с
|PNY ELITE PERFORMANCE U3
|96.5 МБ/с
|66.1 МБ/с
|49.94 МБ/с
|SANDISK EXTREME PLUS U3
|99.0 МБ/с
|64.4 МБ/с
|49.61 МБ/с
|SONY U3 – NEW MODEL
|96.7 МБ/с
|56.2 МБ/с
|47.89 МБ/с
|PNY ELITE PERFORMANCE U1
|96.5 МБ/с
|66.5 МБ/с
|47.43 МБ/с
|LEXAR 633X U3
|93.3 МБ/с
|67.3 МБ/с
|46.86 МБ/с
|SANDISK EXTREME U3
|72.43 МБ/с
|54.1 МБ/с
|42.69 МБ/с
|LEXAR 600X U1
|95.4 МБ/с
|64.8 МБ/с
|42.04 МБ/с
|SANDISK ULTRA U1
|99.3 МБ/с
|36.1 МБ/с
|23.69 МБ/с
|SAMSUNG U1 EVO
|47.7 МБ/с
|27.3 МБ/с
|20.23 МБ/с
Выводы, сделанные при тестировании:
1. Производительность карты XQD в камере была неутешительно медленной, учитывая, что многие камеры с UHS-II получают более быстрые результаты.
2. Лучшими картами памяти XQD для Nikon D850 названы Sony и Lexar.
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