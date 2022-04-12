Topaz выпустила новый Gigapixel AI v6.0.0

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Topaz Labs выпустила Gigapixel AI версии 6.0.0, предназначенную для увеличения изображения с помощью нейросети, с несколькими улучшениями и исправлениями ошибок. Для этой версии Gigapixel AI требуется MacOS 10.14 или Windows 10 (или выше) - не поддерживается в MacOS 10.13 или Windows 7/8.

Новая версия добавляет поддержку Apple M1, уменьшенный сдвиг пикселей очень сжатой модели, уменьшение использование памяти графического процессора при включении уточнения лица, уменьшенный размер установщика и более четкие края на прозрачных изображениях, а также множество исправлений удобства использования и стабильности.

Узнать подробнее о Gigapixel AI 6.0.0 можно по ссылке.